Maresso: esplosione in cascina, un ferito estratto vivo dalle macerie

Una violenta esplosione registrata intorno alle 18.30 di venerdì 1 novembre, avvenuta in un'abitazione di via Manzoni a Maresso, frazione del comune di Missaglia, ha causato il ferimento di una persona, estratta viva dalle macerie. La deflagrazione ha proiettato la porta blindata in strada a diversi metri di distanza dalla casa e distrutto in parte la cascina di corte.

S'indaga sulle cause dell'esplosione

La persona, che si sarebbe trovata all'interno del primo piano dell'edificio, avrebbe riportato ustioni di secondo e terzo grado ed è stata trasportata per una prima valutazione all'ospedale di Merate; sarebbe stato estratto consiente e non in gravi condizioni. Sul posto si sono portati, oltre ai volontari del soccorso, anche vigili del fuoco e carabinieri; c'è ancora incertezza sulle cause che hanno portato allo scoppio e, da lì, al crollo del pavimento del primo piano.