Esplosione in via Sirtori: si mobilitano i soccorsi, ma è solo un petardo

Un forte "botto" ha scosso l'uggioso grigiore in via Sirtori a Lecco. Poco prima delle 11 un'esplosione ha avviato la macchina del pronto intervento: sul posto si sono portate due pattuglie dei carabinieri, che hanno scandagliato il perimetro dell'isolato e hanno ascoltato le testimonianze di abitanti ed esercenti della zona, che hanno riferito di aver visto «del fumo levarsi dalla strada, come se fosse stato lanciato un fumogeno da stadio».

In realtà sarebbe stato lanciato un grosso petardo da un'abitazione verso il centro della stretta via, che sarebbe poi detonato in maniera abbastanza fragorosa da allertare chi si trovava in quella zona. La chiamata al numero unico per le emergenze civiche (112) ha consentito l'invio sul posto di due pattuglie dei militari e ha preallertato la Croce Rossa di San Nicolò e i Vigili del Fuoco. Nessuno si è ferito nè si sono registrati particolari danni, ma, se individuato, il colpevole potrebbe rischiare di vedersi recapitata una denuncia.