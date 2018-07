Scortato fuori dall'Italia il giovane che terrorizzò Merate e aggredì i Carabinieri

Nella giornata odierna personale della Polizia di Stato della Questura di Lecco ha accompagnato presso l’aeroporto di Milano Malpensa Ismail Attane, cittadino marocchino classe 1994, per caricarlo su un volo di rimpatrio con scorta internazionale diretto a Casablanca (Marocco), rispettando il decreto di espulsione come misura alternativa alla detenzione previsto dalla normativa vigente.

Il soggetto, già clandestino perchè non aveva rispettato tre singoli decreti emessi dal Prefetto Liliana Baccari, tutti relativi a degli ordini di espulsione del Questore di lasciare il territorio nazionale (due dei quali emessi dal Questore della Provincia di Lecco nel corso del 2018), il 7 giugno scorso si era reso responsabile di un’aggressione nei confronti di quattro militari dell’Arma dei Carabinieri intervenuti presso un esercizio commerciale di Merate.

Nell’occasione, il cittadino straniero era stato tratto in arresto per i reati di violenza, minaccia e resistenza a Pubblico Ufficiale, lesioni personali e danneggiamento aggravato dell’autovettura di servizio dei militari, oltre che di apparecchiatura sanitaria dell’Ospedale “Mandic” di Merate. In particolare il reo, dopo l’udienza di convalida dell’arresto, era rimasto in carcere a Pescarenico in base a un'apposita ordinanza di custodia cautelare disposta dal giudice fino alla definizione del giudizio, che aveva riconosciuto la pericolosità del soggetto.

A seguito della sentenza di condanna a nove mesi di reclusione, emessa dal Tribunale di Lecco il 25 giugno, il magistrato competente ha disposto la misura ex art. 16 Testo Unico sull’Immigrazione (espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione).