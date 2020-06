Evade dai domiciliari, arrestato e condannato 38enne

Spacciatore nuovamente in manette dopo aver violato i domiciliari. Nella tarda serata di ieri, domenica 31 maggio, i Carabinieri della Stazione di Lecco hanno tratto in arresto Haxhjia Mario, 38enne, cittadino albanese, regolare sul territorio nazionale, per evasione dagli arresti domiciliari.

I militari hanno sorpreso l'uomo mentre faceva rientro alla propria abitazione, dopo essersi arbitrariamente allontanato. Il 38enne era stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari l’11 maggio scorso, dopo essere stato arrestato il 23 aprile dai Carabinieri della Stazione di Calolziocorte in quanto trovato in possesso un chilogrammo di hashish.

Nella mattinata di oggi l'arrestato è stato condotto presso il Tribunale di Lecco per il giudizio direttissimo a seguito del quale il Giudice, nel convalidare l’arresto, lo ha condannato a 8 mesi di reclusione, ponendolo nuovamente agli arresti domiciliari.