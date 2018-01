Ex Leuci, protesta del Gruppo Aiuto Mesotelioma: "Via l'eternit dallo stabilimento"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di LeccoToday

Sabato 27 gennaio 2018 alle ore 15 l’associazione Gruppo Aiuto Mesotelioma organizzerà un sit-in ai cancelli dell’ex Leuci a Lecco (in via XI Febbraio, 25) per chiedere che venga al più presto effettuata la rimozione dell’eternit ancora oggi presente nello stabilimento.

«Ogni anno l’amianto continua a causare vittime, anche in provincia di Lecco: non vogliamo, non possiamo e non dobbiamo rimanere indifferenti. Situazioni come quella dell’ex Leuci mettono a rischio la salute di tutti i cittadini, rappresentano un serio rischio per coloro che abitano a ridosso dello stabilimento ma non solo. Chiediamo che l’area venga al più presto bonificata e che il materiale sia rimosso, non c’è più tempo da perdere, non possiamo aspettare ancora» commenta la presidente Cinzia Manzoni. «Abbiamo appreso che l’area della ex-Leuci è stata utilizzata come location per un gioco di “guerra simulata”. Ma ad essere in gioco è solo la salute di tutti noi. L’unica guerra che vogliamo vedere è quella contro l’amianto. Sabato pomeriggio saremo presenti anzitutto per informare i cittadini dei rischi derivati dall’esposizione all’amianto: saremo a disposizione per rispondere alle domande dei lecchesi e distribuiremo gratuitamente la guida “Amianto: liberi di respirare” che abbiamo realizzato in collaborazione con il Liceo Artistico Medardo Rosso. Sono inviatati a partecipare anche gli Amministratori Locali, di qualsiasi livello e di qualsiasi colore politico: il nostro obiettivo comune deve essere quello di eliminare la presenza dell’amianto dal nostro territorio».

Purtroppo l’ex Leuci non è che uno dei siti del territorio lecchese dove da decenni è presente materiale pericoloso.

Il Gruppo Aiuto Mesotelioma da anni opera per informare e sensibilizzare i cittadini e le Amministrazioni Locali. La manifestazione di sabato pomeriggio servirà per tenere alta l’attenzione sul tema, chiedendo risposte ed azioni concrete a tutti i soggetti coinvolti.

Appuntamento sabato 27/1/2018 alle ore 15 presso i cancelli dell’ex fabbrica Leuci, in via XI Febbraio a Lecco.

email: info@gruppoaiutomesotelioma.org

cell. 329-0915734

www.gruppoaiutomesotelioma.org