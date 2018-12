Evacuata la scuola media "Tommaso Grossi", ma è un falso allarme incendio

Un allarme incendio ha creato apprensione questa mattina all'interno dei locali della scuola media Tommaso Grossi all'interno dell'Istituto Don Guanella in Via Amendola a Lecco, sia tra il personale sia tra i giovani studenti.

La chiamata ai Vigili del fuoco è scattata intorno alle 10, direttamente dalla scuola, dopo che alcuni operatori scolastici hanno avvertito un intenso odore di bruciato proveniente dalla zona dei bagni.

Sul posto si sono portati così i Vigili del fuoco del comando di Lecco con due mezzi, ma i pompieri - come hanno confermato anche dopo l'intervento, a verifiche concluse - non hanno riscontrato principi di incendio né alcuna anomalia nell'impianto di riscaldamento. L'edificio, durante il sopralluogo, è stato comunque evacuato per ragioni di sicurezza.

Intervenuti anche i mezzi del LeccoSoccorso e dell'Aat Lecco, ma per fortuna nessuno ha avuto necessità di cure mediche.