"Giornata di raccolta del farmaco": in 40 farmacie si possono aiutare i meno fortunati

Torna anche per il 2018 la "Giornata di raccolta del farmaco" in favore dei meno abbienti. L'appuntamento è per sabato 10 febbraio. Sono 40 le farmacie nella nostra provincia aderenti all'iniziativa. I lecchesi potranno così recarsi dal proprio farmacista di fiducia e acquistare medicinali da destinare a chi non può permetterseli, grazie alla convenzione con diverse associazioni e cooperative del territorio che successivamente smisteranno i prodotti.

Lo scorso anno, in occasione della Giornata di raccolta del farmaco dell'11 febbraio 2017, a livello nazionale furono raccolte 374.240 confezioni di medicinali, per un valore di 2.599.791 milioni di euro. A beneficiarne furono 580mila persone assistite dagli enti convenzionati. In totale, dal 2000 a oggi, la Grf ha raccolto più di 4.400.000 farmaci. Ma la richiesta da parte degli enti assistiti cresce in maniera esponenziale, sulla scia di un aumento annuo di indigenti, in particolare tra i minorenni, del 4%.

Obiettivo: migliorare i 4mila farmaci del 2017

Nel Lecchese, l'iniziativa vanta il sostegno di Federfarma e della Compagnia delle Opere. Nel 2017 i lecchesi donarono quasi 4mila farmaci poi distribuiti nel territorio. Per l'edizione 2018 sono stati individuati questi enti beneficiari: Associazione La Nostra Famiglia di Bosisio Parini, Caritas decanale di Lecco, Caritas – Centro di ascolto di Oggiono, Società San Vincenzo de' Paoli di Lecco, Cooperativa L’Arcobaleno, La Bussola cooperativa Il Sentiero di Merate, Comunità Casa la Vita di Lecco.

La Grf si svolge sotto l'Alto Patronato della Presidenza della Repubblica, in collaborazione con Aifa, Cdo Opere Sociali, Federfarma, Fofi, Federchimica Assosalute e BFResearch. L'iniziativa è realizzata con il sostegno di Intesa Sanpaolo, Teva, Doc, EG EuroGenerici, Assogenerici, Avvenire, Mediafriends, Responsabilità Sociale Rai e Pubblicità Progresso.

Per informazioni sull'evento a Lecco è possibile contattare Andrea Braguti della Farmacia San Francesco, tel. 0341 361193, oppure Alberto Riva della farmacia Provasi, 0341 364172.