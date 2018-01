Sorpreso dal buio, si perde sui Piani d'Erna: giovane soccorso in funivia

E' stato sorpreso dal buio ed è rimasto bloccato nel canale, imboccato erroneamente, in cui passa la funivia che porta dal piazzale verso i Piani d'Erna. Per questo è stato necessario intervenire in altura per portare in salvo un giovane escursionista di soli venticinque anni, rimasto incrodato in una zona decisamente impervia e poco battuta.

Per raggiungerlo e riportarlo a valle, i tecnici della XIX Delezione Lariana del Soccorso Alpino sono saliti ai circa 1200mslm utilizzando il mezzo meccanico, mentre dalla città è stato proiettato un potente faro, che ha illuminato a dovere il canale. L'intervento, iniziato circa alle ore 18, è stato supportato dai Vigili del Fuoco, che hanno fornito la fotoelettrica, installata alla partenza della funivia.

Spaventato ma incolume l'escursionista straniero, recuperato e riportato a valle.