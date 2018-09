Rissa Fedez-Mc Cece: indagato anche Rovazzi per falsa testimonianza

Nuovi sviluppi sulla rissa Fedez-Mc Cece, avvenuta nel giugno 2016 al Nameless Music Festival di Barzio. Oltre ai due, attesi a giudizio il prossimo 8 ottobre per il fascicolo sulle lesioni, sul banco degli imputati comparirà anche Fabio Rovazzi, youtuber che con Fedez, al secolo Federico Leonardo Lucia, ha avuto un'amicizia recentemente interrottasi. Stando a quanto riportato da "La Provincia di Lecco", il 24enne produttore avrebbe reso una falsa testimonianza all'avvocato di Fedez nel corso del processo che lo vede avverso a Cesare Viacava, Master of Ceremonies al lavoro durante la kermesse musicale di due anni fa.

Sulla vicenda (querela per diffamazione di Lucia e controquerela per lesioni della controparte) indagano il procuratore capo Antonio Chiappani e il Giudice di pace del Tribunale di Lecco Antonella Signorile. Chiappani avrebbe aperto un indagine nei confronti di quattro persone per il reato di falsa testimonianza, tra cui proprio il noto Rovazzi, inviando il fascicolo alla Procura di Milano per gli accertamenti e le procedure del caso.

«Ci ha provato in tutti i modi a rovinare il Nameless il "rapper" Fedez ! Tirarmi un pugno alla domanda #seigay e farsi difendere dal suo buttafuori non ti fa Uomo ! Non ti fa Artista ! Non ti fa nemmeno onore! Presento questo Festival da sempre e venire qui ad alzare i toni con Alesso e con me dovrebbe fari capire che hai bisogno di aiuto. #difesodalleguardiedelcorpo ! Tu ne hai bisogno io no!», scrisse Mc Cece all'epoca dei fatti per commentare la vicenda sul proprio profilo Facebook. La udienze preliminari del fascicolo sulle presunte calunnie si apriranno, allo stato attuale, il prossimo 17 ottobre.