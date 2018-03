Ferì giovane con una bottiglia: patteggia pena di quattro anni

Ha patteggiato quattro anni di pena per tentato omicidio la 22enne che lo scorso 2 agosto aggredì un giovane con una bottiglia spezzata in Via Bovara. Insieme a lei, in quello sconcertante episodio, il compagno, un 38enne di Valmadrera che andrà a processo il prossimo 24 maggio.

L'aggressione era andata in scena dopo una lite per futili motivi. Il 26enne era stato picchiato e ferito al collo dopo che la coppia aveva tentato di vendergli un monopattino che la vittima credeva fosse stato sottratto a un bambino. Solo il pronto intervento di un giovane libanese che lavora in un esercizio pubblico della via, studente in medicina, aveva permesso di evitare conseguenze peggiori. I due, in stato di alterazione alcolica, erano scappati e arrestati poco dopo dai Carabinieri nei pressi della Canottieri Lecco.

L'udienza preliminare, di fronte al Gip Paolo Salvatore, si è svolta mercoledì in Tribunale. In difesa della 22enne l'avvocato Renato Papaleo, mentre Elisa Magnani ha assistito la vittima. La proposta di patteggiamento a tre anni e quattro mesi è stata trasformata in quattro anni di pena, in virtù del mancato riconoscimento dei futili motivi.

Il 38enne, assistito dal legale Marco Rigamonti, non ha optato per riti alternativi e verrà processato il 24 maggio.