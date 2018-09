87enne si ferisce a una mano con gli attrezzi da lavoro

Si ferisce a una mano mentre è indaffarato con attrezzi da lavoro. Disavventura questa mattina, intorno alle 10.30, a Mandello per un 87enne residente in paese.

È accaduto in un'abitazione in Viale della Costituzione. Per il pensionato si è resa necessaria la chiamata al 118.

Sul posto è intervenuta così l'ambulanza del Soccorso degli Alpini di Mandello; usciti in codice verde, i volontari hanno soccorso e successivamente trasportato l'uomo in ospedale in codice giallo, anche se dai primi riscontri sembrerebbe che la ferita non sia particolarmente grave.