Fermato l'aggressore della capotreno sulla Milano-Tirano

Fermato dai Carabinieri nella serata di venerdì il giovane che giovedì, intorno alle 20.30, ha aggredito la capotreno di un convoglio sulla Tirano-Lecco-Milano nella stazione di Delebio.

Si tratterebbe di un 20enne irregolare sul territorio, di nazionalità nigeriana, individuato e fermato dai militari della Compagnia di Chiavenna. Diverse le accuse a suo carico: clandestinità, interruzione di pubblico servizio, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni.

I fatti sono accaduti giovedì sera. Il giovane avrebbe cercato di salire a bordo del convoglio partito alle 19.08 di giovedì da Tirano e diretto a Milano Centrale, e al diniego della capotreno, che cercava di spiegare che non è consentito far salire passeggeri durante una sosta di quel tipo, sarebbe andato in escandescenza aggredendola. La 36enne, trasportata in ospedale, fortunatamente non ha riportato conseguenze. Limitati anche i disagi arrecati alla circolazione ferroviaria.