Qualità dell'aria: attivate le misure temporanee di primo livello

A causa delle concentrazioni elevate di polveri sottili riscontrate nei giorni scorsi, da oggi, venerdì 21 dicembre sono attive nel territorio comunale di Lecco le misure di limitazione temporanee di primo livello; Cologno Monzese; Corsico; Legnano; Milano; Paderno Dugnano; Pero; Pioltello; Rho; Rozzano; San Donato Milanese; San Giuliano Milanese; Segrate; Sesto S. Giovanni.

Sulla pagina di attivazione e disattivazione delle misure di limitazione temporanee del sito di Regione Lombardia, è possibile consultare quotidianamentei livelli medi di PM10 per provincia e sapere in qualsiasi momento se stanno per essere attivate o sono attive oppure non attive le misure temporanee. Sullo stesso sito sono inoltre reperibili: l’elenco dei Comuni coinvolti, la mappa dei Comuni e i provvedimenti regionali.

Quali auto tocca il divieto

L'attivazione delle misure temporanee di primo livello comporta il divieto di circolazione per:

veicoli privati diesel fino a euro 3 compreso: da lunedì a venerdì dalle 7.30 alle 19.30 e sabato e domenica dalle 8.30 alle 18.30.

veicoli privati diesel euro 4: tutti i giorni dalle 8.30 alle 18.30

veicoli commerciali diesel fino a euro 3 compreso: da lunedì a venerdì dalle 7.30 alle 19.30 e sabato e domenica dalle 8.30 alle 12.30

Accanto alle limitazioni per i veicoli, è istituito il divieto di utilizzare sistemi di riscaldamento a legna non efficienti (classe emissiva inferiore o uguale a 2 stelle), superare la temperatura di 19°C nelle abitazioni e negli spazi commerciali, accendere fuochi all'aperto (falò, barbecue, fuochi d'artificio, ecc.), spandere liquami zootecnici.

L'attivazione delle limitazioni temporanee avviene nelle giornate predefinite di martedì e venerdì, a seguito di verifica dei dati effettuata nelle giornate di controllo di lunedì e giovedì.