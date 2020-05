La Croce Verde di Bosisio piange l'ex presidente Antonio Ferrigno

Lutto nel mondo del volontariato lecchese per la scomparsa di Antonio Ferrigno, scomparso all'età di 64 anni dopo avere contratto il Coronavirus. Ferrigno è stato una colonna della Croce Verde Bosisio, nella quale ha ricoperto anche la carica di presidente.

In queste ore, i suoi colleghi volontari lo hanno ricordato così: «Innamorato della Croce Verde e di Anpas come e più di una seconda famiglia. Abbiamo condiviso tanti momenti di gioia, di divertimento e di impegno per ideali in cui credevi fortemente e che hai trasmesso a tutti coloro che negli anni sono entrati nella nostra associazione. In queste settimane hai lottato come un leone perché volevi con tutte le tue forze tornare dalla tua Barbara e indossare ancora una volta la nostra divisa. Ma la brutta bestia non era della stessa idea. Ti vogliamo bene».

Numerosi i messaggi di cordoglio da parte di volontari e delle altre associazioni Anpas del territorio. «Una persona che credeva fortemente nel volontariato e nella famiglia Anpas. È stato un grande esempio per tutti noi. Ciao Antonio» sono le parole scritte, fra le tante, dal Soccorso Bellanese.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

«Apprendo ora la triste notizia - ha commentato Kristian Pelà - A nome mio e dell'Associazione Ccrs Lecco Presidenza esprimo le condoglianze e virtualmente abbracciamo i suoi cari e tutta la Croce Verde di Bosisio». La Croce Verde, dopo la scomparsa di Ferrigno, ha listato a lutto il proprio simbolo sui canali social.