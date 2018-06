Festa del Lago e della Montagna: Lungolario Isonzo chiuso domenica sera

Uno sguardo alle modifiche alla viabilità a Lecco per la prossima settimana, con un particolare riferimento alla serata di oggi, domenica.

Per consentire il regolare svolgimento della tradizionale Festa del Lago e della Montagna, la processione religiosa, la benedizione del lago e il conclusivo spettacolo pirotecnico, lungo Lario Isonzo, nel tratto compreso tra largo Europa e piazza Cermenati, resterà chiuso al traffico dalle ore 20 alle 24.

Gli altri interventi previsti dal Comune di Lecco:

VIA PUCCINI: tratto all'altezza del civico 24 parziale restringimento per lavori di ripristino definitivo pavimentazione manomessa, il 25 giugno (Impresa Devizzi Srl di Cremeno per conto di Lario Reti Gas Srl);

VIALE BRODOLINI: tratto all'altezza del civico 59 parziale restringimento per lavori di ripristino definitivo pavimentazione manomessa, il 25 giugno (Impresa Devizzi Srl di Cremeno per conto di Lario Reti Gas Srl);

VIA DEL ROCCOLO: dal 27 al 30 giugno parziale restringimento per lavori di posa nuova infrastruttura fibra ottica (Impresa Sielte Spa per conto di Vodafone);

VIA CORTI: tratto all'altezza del civico 24 parziale restringimento per lavori di ripristino definitivo pavimentazione manomessa, dal 27 e 28 giugno (Impresa Devizzi Srl di Cremeno per conto di Lario Reti Gas Srl);

VIA MONS. MONETA: tratto all'altezza del civico 9 parziale restringimento per lavori di ripristino definitivo pavimentazione manomessa, dal 27 e 28 giugno (Impresa Edil Lario Cad Srl Costruzioni Stradali di Galbiate per conto di Lario Reti Holding Spa);

VIA LEGNANO: tratto all'altezza del civico 6 totale chiusura per occupazione di suolo pubblico per operazioni di scarico prefabbricati in legno per costruzione edificio dalle ore 8 alle 12 dei giorni 26 al 27 giugno (Impresa Costruzioni Augusto e Alfredo Sangiorgio srl per conto di privati);

VIA AGLIATI: tratto all'altezza del civico 32, totale chiusura per lavori di ripristino definitivo pavimentazione manomessa, dal 28 al 29 giugno (Impresa Valassi Costruzioni Srl di Lecco per conto di privati);

CORSO MATTEOTTI: tratto all'altezza del civico 124, parziale restringimento per lavori di ripristino definitivo pavimentazione manomessa, dal 28 al 29 giugno (Impresa Valassi Costruzioni Srl di Lecco per conto di privati);

VIA LAZZARETTO: tratto all'altezza del civico 17, totale chiusura per lavori di ripristino definitivo pavimentazione manomessa, dal 28 al 29 giugno (Impresa Valassi Costruzioni Srl di Lecco per conto di privati);

VIA RAFFAELLO: tratto all'altezza del civico 8 dal 28 al 29 giugno parziale restringimento per lavori di allacciamento alla rete di bassa tensione (Impresa Piazza Carlo & C. Srl di Introbio per conto di Enel Distribuzione Spa);

VIA LEONARDO DA VINCI: tratto all'altezza del civico 10 dal 28 al 29 giugno parziale restringimento per lavori di allacciamento alla rete di bassa tensione (Impresa Piazza Carlo & C. Srl di Introbio per conto di Enel Distribuzione Spa).