Festa Lariana: eventi e viabilità nel fine settimana a Pescarenico

Domani, venerdì 8 giugno, si alzerà il sipario sulla prima edizione della “La Festa Lariana. Quel ramo del lago di Lecco e le sue tradizioni", la grande manifestazione organizzata dall'Associazione barche in legno, con il patrocinio di Comune di Lecco, Autorità di Bacino del Lario e dei Laghi minori, Consulta musicale di Lecco, Confcommercio Lecco e con il contributo della Fondazione Comunitaria del lecchese Onlus.

Alle 17.30 sarà presentato il secondo lotto di lavori al Convento di Fra' Cristoforo, alle 18.30 sarà inaugurata la nuova sede dell'associazione nell'ex lavatoio comunale, alle 19 si terrà la cena conviviale con menù "manzoniano" e alle 20.30 il parco "Addio Monti" ospiterà i concerti di Aquaraja e della nota band Biglietto per l'inferno.

Le giornate seguenti saranno ancora più ricche: alle 14.30 di sabato partirà il Corteo storico tradizionale lariano, da piazza XX Settembre fino a Pescarenico, uno spettacolo unico e imperdibile, alle 18:30 si terrà la suggestiva Regata delle Lucie illuminate, intitolata alla memoria di Giordano Rizza, uno dei fondatori e grande amico di Abil, precocemente scomparso, mentre alle 21.30 prenderà il via il concerto de I Luf. Per tutto il fine settimana, sarà inoltre possibile effettuare giri in barca, sulle Lucie, per visitare la città dal lago o per raggiungere Pescarenico...

Un fine settimana entusiasmante che rende necessarie alcune importanti modifiche alla viabilità nel quartiere di Pescarenico a partire da domani.

Venerdì 8 giugno dalle ore 17 alle 24, sabato 9 e domenica 10 giugno dalle ore 10 alle 24, piazza Era, nel tratto compreso tra piazza del Pesce a via del Barcaiolo resterà chiusa al transito veicolare. Il Corteo Lariano, in programma sabato, comporterà inoltre la totale chiusura al transito veicolare di corso Martiri della Liberazione, corso Carlo Alberto, nel tratto compreso tra corso Martiri della Liberazione e via Plava, e via Plava, la revoca del senso unico di marcia in via Dell’ Isola, nel tratto compreso tra via Varese e il civico 12, sabato 9 giugno dalle ore 13.45 alle 16.

Per agevolare i residenti e tutti i partecipanti alla Festa Lariana il parcheggio della Ventina di via Rosmini rimarrà liberamente fruibile dalle 17 di venerdì 9 giugno 0.30 di lunedì 11 giugno.