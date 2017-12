La spettacolare Antivigilia lecchese con le fiaccolate in quota

Come di consueto, l'Antivigilia di Natale lecchese la si passa camminando sulle montagne che circondano Lecco. O, quantomeno, con il naso diretto verso esse, dove si stanno svolgendo le tradizionali fiaccolate.

Ben evidenti le file luminose su San Martino, Moregallo e Cornizzolo; altre manifestazioni sono state organizzate sul Monte Barro e a Mandello (Manavello, ndr), Inoltre, sulla parete del Medale è inoltre ben illuminata anche la via Cassin, attrezzata dai ragazzi dell'Asen Park per la circostanza. In quota si stanno poi tenendo le celebrazioni liturgiche per festeggiare l'arrivo della Natività.