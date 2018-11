Auto devastata dalle fiamme, Vigili del fuoco in azione

Automobile in fiamme, intervento dei Vigili del fuoco. L'episodio è accaduto nel tardo pomeriggio di mercoledì in Via San Carlo, dando vita a una scena davvero impressionante.

All'arrivo delle squadre di soccorso un'autovettura era completamente avvolta dalle fiamme in prossimità di un condominio. La squadra dei Vigili del Fuoco ha estinto tempestivamente l'incendio del veicolo coinvolto riportando la situazione alla normalità, evitando che l'incendio potesse interessare la parte esterna degli appartamenti del condominio vicino al luogo dell'intervento.

Le operazioni di soccorso tecnico urgente, informano dal comando del Bione, sono durate complessivamente due ore.

Gallery