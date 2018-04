Fine dei disagi: questa sera riapre la Lecco-Ballabio

Il mese abbondante di "passione" per i lavori lungo la nuova Lecco-Ballabio sta per terminare. Questa sera alle ore 19, infatti, la SS36/Dir riaprirà in entrambe le direzioni, ma a differenza degli altri week-end di marzo e del primo di aprile, da lunedì non richiuderà.

Si torna dunque alla normalità, con la conclusione dei lavori di manutenzione da parte di Anas del muro fiancheggiante la corsia in direzione Sud al km 4,200 del raccordo. Come si ricorderà, questa necessità aveva causato inizialmente - e in alcune giornate - disagi e polemiche, con i Comuni coinvolti dal provvedimento costretti a incontrare Anas per chiedere, e ottenere, dapprima la riapertura nei fine settimana, e successivamente ogni sera alle ore 19.

Con il ripristino della normale viabilità si sgraverà dal traffico pesante la vecchia Provinciale 62, alleggerendo anche la circolazione interna alla città di Lecco, spesso congestionata nelle ore di punta.

Da lunedì 9 aprile verrà riattivato anche il semaforo all'incrocio tra via Tonale e via Cernaia, spento per tutto il mese di marzo per favorire lo scorrimento dei veicoli.