Si finge poliziotto e intimorisce un giovane mostrando la pistola: denunciato

Si finge poliziotto in borghese e, armato di pistola, intimorisce un giovane chiedendogli un documento. Il risultato? Una denuncia per violenza privata.

Nei guai, mercoledì pomeriggio, è finito F.L., classe 1990, pregiudicato per reati contro la persona e il patrimonio, protagonista della finzione all'interno del Parco di Villa Gomes. Il 29enne ha avvicinato un ragazzo di colore, mostrandogli la pistola e chiedendogli i documenti e, successivamente, allontanandosi proprio come se avesse terminato un regolare controllo.

Il giovane, evidentemente insospettito, ha chiamato i soccorsi attivando così gli agenti della Sezione reati contro il Patrimonio della Squadra mobile di Lecco, coadiuvati dalle Volanti. Grazie alle telecamere, i poliziotti sono riusciti a risalire alla targa della vettura utilizzata dal finto agente, e poco dopo al proprietario dell'auto e al suo indirizzo.

Dopo un appostamento sotto l'abitazione del pregiudicato, gli agenti sono entrati nell'appartamento sequestrando immediatamente una pistola tipo soft-air, identica a quella in dotazione alle forze dell'ordine. Dopo il riconoscimento in Questura, F.L. è stato denunciato per violenza privata.