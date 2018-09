A Castello i funerali di Lodovico Fiocchi, scomparso tragicamente in Uruguay

Si terranno a oltre un mese di distanza i funerali di Lodovico Fiocchi, primogenito del senatore Pietro, scomparso tragicamente in Uruguay all'inizio di agosto a causa di un incidente stradale avvenuto mentre stava percorrendo una strada statale in Uruguay, dove si trovava per le proprie vacanze. Saranno celebrati martedì 11 settembre alle ore 15.30 presso la Chiesa del rione di Castello Sopra Lecco.

Lodovico, 61 anni, era fratello di Giovanni e Stefano, quest'ultimo presidente della storica Fiocchi Munizioni, una delle aziende più importanti e conosciute della nostra città, fondata nel 1876 a presente nel rione di Belledo.

Il sinistro è avvenuto nella periferia di Sarandi Grande. Il lecchese, classe 1957, sarebbe morto a causa delle gravissime ferite riportate nello scontro frontale tra la sua vettura e un pullman. La causa dell'incidente sarebbe da ricondurre a un improvviso malore occorso a Fiocchi.

Lodovico, che all'interno della storica azienda di famiglia Fiocchi munizioni non ricopriva incarichi ma aveva gestito per anni l'Aerosol Service di Valmadrera fino al 2015, lascia la moglie Elena e tre figli: Pietro, Matilde e Leonardo. Sgomento in città, e nell'ambiente imprenditoriale, per l'improvvisa tragedia.