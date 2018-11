Addio a Elsa: si è spenta a 45 anni l'operaia investita alla Fiocchi

Dopo cinque giorni di battaglia, e di speranza dei familiari e degli amici, si è spenta Gelsomina Lanzilli, 45enne di Malgrate, vittima di un incidente all'ingresso della Fiocchi Munizioni nel primo pomeriggio di martedì scorso.

Elsa, com'era conosciuta da tutti, è spirata in seguito alle lesioni riportate nell'incidente, nonostante in un primo momento, subito dopo essere stata soccorsa, non sembrassero così gravi. Da qualche giorno, però, il suo quadro clinico si era complicato, sino alla morte sopraggiunta domenica pomeriggio.

La donna, martedì scorso, si stava recando all'azienda di Santa Barbara per sostenere il secondo turno di lavoro (14-22), quando non si sarebbe accorta di un camion in manovra ed era stata investita. Soccorsa in azienda e trasportata in ospedale, era stata successivamente ricoverata in Rianimazione.

Gelsomina Lanzilli lascia il marito Salvatore e due figli di 17 e 15 anni. Sgomento tra i colleghi della Fiocchi. I parenti hanno acconsentito alla donazione degli organi.