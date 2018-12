Follia in Brianza: ragazzini si sdraiano in mezzo alla strada per sfidare le auto

Diventa sempre più preoccupante la facilità con cui i ragazzini giocano con la loro vita, sprezzanti del pericolo che corrono e fanno correre agli altri.

L'ultimo, agghiacciante episodio è accaduto venerdì scorso alle porte delle nostra provincia, ad Agrate Brianza: alcuni studenti delle medie si sono sdraiati a terra fin quando le auto non arrivavano a pochi metri, per poi alzarsi di scatto. Un "gioco", se così si può definire, pericolosissimo messo in atto da un gruppo di quattro ragazzini, mentre altri assistevano alla scena facendo il "tifo".

A segnalare l'accaduto è stata una mamma che ha lanciato subito l'allarme su Facebook. L'Amministrazione comunale di Agrate ha spiegato alla stampa locale che le telecamere del circuito di videosorveglianza avrebbero ripreso l'episodio, consentendo di identificare già alcuni ragazzini protagonisti della folle iniziativa.

Il comunicato dei genitori: «Colpevoli tutti»

Sul caso è intervenuto il Comitato dei genitori delle scuole, con un duro comunicato. «È importante che tutte le famiglie del nostro plesso parlino con i propri ragazzi per spiegare loro i rischi connessi a questo tipo di azioni. Occorre ricordare loro che dietro ad ogni evento come questo che ha coinvolto ragazzini e che avuto un epilogo drammatico o tragico, c'è sempre stato un genitore che ha dichiarato dopo che "è stato solo un gioco, una bravata" - ha fatto sapere il comitato in un breve comunicato a tutti i suoi membri - Colpevole in questo caso, è stato tutto il gruppo. Non solo chi ha avuto il coraggio di stendersi a terra ma anche coloro che sono rimasti sul marciapiedi a incitare gli altri o anche solo a guardare senza fare nulla. Parliamo con i nostri figli».