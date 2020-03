Lombardia "zona rossa"? Fontana frena: «Decreto pasticciato, servono indicazioni precise»

«La bozza del provvedimento del Governo – che ho ricevuto solo in serata – sembra andare nella direzione del contenimento della diffusione del virus, invitando – con misure più incisive – i cittadini alla prudenza». Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana.

«Ciò detto – ha continuato – non posso non evidenziare che la bozza del Dpcm è, a dir poco, "pasticciata" e necessita da parte del Governo di chiarimenti per consentire ai cittadini di capire cosa si può fare o meno». «La confusione è evidenziata anche dalle moltissime chiamate che stanno giungendo al mio telefono e a quello di chi da giorni è al mio fianco per affrontare questa emergenza».

«Siamo comunque in contatto con i rappresentanti del Governo – ha detto ancora il presidente Fontana – per cercare di mettere i cittadini e le categorie sociali in condizione di capire cosa possono fare domani. Abbiamo inviato a Roma le nostre osservazioni e la collaborazione tra i nostri tecnici e quelli di Palazzo Chigi è costante».