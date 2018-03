Colico: riaprono i Forti e la mina di Verceia. Calendario e orari

Sono stati ufficializzati i calendari di apertura dei Forti di Colico e della mina di Verceia per quanto riguarda l'anno 2018.

Un 2018 che il Museo della Guerra Bianca, ente museale gestore della fortezza della Prima Guerra Mondiale Forte Montecchio Nord, la meglio conservata in Europa, e del forte spagnolo seicentesco Forte di Fuentes, oltre che della Galleria di Mina di Verceia, si aspetta come ricco di soddisfazioni. Non foss’altro perché è ampliato il calendario di aperture anche alle festività natalizie e di fine d’anno, ma soprattutto perché si commemora la fine della Guerra in Italia e nel Mondo. Quel 1918 che fu la fine di un incubo…prima che se ne aprisse un altro ancora peggiore.

Forte Montecchio Nord aprirà, secondo il calendario allegato, tutti i sabati, le domeniche e i festivi da sabato 17 a domenica 18 novembre 2018. Luglio e agosto, però, i forti saranno aperti tutti i giorni, oltre al sabato e alla domenica. A luglio la mattina a Forte Fuentes e al pomeriggio Forte Montecchio Nord. Mentre ad agosto saremo aperti tutto il giorno tutti i giorni.

La Mina di Verceia conferma le sue classiche aperture: Pasqua, Pasquetta, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 15 agosto e tutte le domeniche di agosto. Importante ricordare anche i due “eventi”: la rievocazione “Il Fronte al Forte” riguardante la Seconda Guerra Mondiale, e la rievocazione sulla fine della Prima Guerra Mondiale prevista per il week-end 14-15 luglio.

Previste anche giornate dedicate al teatro, ai convegni e molto altro. Per rimanere sempre aggiornati basta seguire i profili social su Facebook, su Twitter e su Instagram, oltre ai siti istituzionali www.fortemontecchionord.it e www.fortedifuentes.it . Vivere la storia da protagonisti non è un sogno, ma la splendida realtà di chi sceglie di fare un salto indietro nel tempo in queste tre vere e proprie “macchine del tempo” che sono Forte Montecchio, Forte Fuentes e la Mina di Verceia. Per info si può telefonare al 0341 940322.

