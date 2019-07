Le luci prima dell'alba: mezzo pesante a fuoco sulla Statale 36

Sono scatti inediti quelli che vi proponiamo in questo articolo, relativi al rogo che, poco dopo lo scoccare delle ore cinque di mercoledì mattina, si è letteralmente divorato un mezzo pesante sulla Strada Statale 36. Un guasto all'impianto frenante del mezzo, stando a quanto appreso, avrebbe dato il via all'incendio, sedato dai vigili del fuoco inviati dal Comando Provinciale e dal vicino Distaccamento di Valmadrera, che ha reso necessaria la chiusura dello svincolo all'altezza della discoteca Orsa Maggiore per le verifiche ai giunti di dilatazione.

Come vi abbiamo raccontato, sono necessarie circa due ore per raggiungere Lecco da Mandello del Lario, un'ora per arrivare dal comune lacustre alla confinante Abbadia Lariana tramite la Strada Provinciale numero settantadue. Solo martedì sera si era verificato uno sversamento di gasolio, sempre da un mezzo pesante e sempre all'altezza dello svincolo con il noto locale.

Gallery