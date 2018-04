Dopo le nutrie sul lago, i cinghiali a Falghera

La "denuncia" è arrivata qualche giorno fa da un cittadino lecchese, attraverso un gruppo su Facebook. Una foto che ritrae una famiglia di cinghiali, probabilmente una mamma con i suoi cuccioli, scattata in località Falghera, non troppo distante dal centro abitato.

La foto ha fatto in poco tempo il giro del web, scatenando i commenti degli utenti come avvenuto qualche giorno prima con le nutrie. Le due "emergenze", però, sono abbastanza diverse, pur presentando parecchie analogie. Entrambe le specie non nono autoctone ma importate, ed entrambe hanno proliferato in questo habitat, finendo per influenzarlo.

La popolazione di cinghiali nei nostri boschi è, con ogni probabilità, inferiore a quella delle nutrie sul lago, ma i suoi effetti sono ben peggiori. Questo animale infatti attacca e devasta le colture e i campi, ed è notoriamente molto aggressivo se minacciato. Discorso diverso per le nutrie, che nella classifica tra le specie animali con il maggiore impatto sull'agricoltura, è solo terza, dietro al cinghiale e a lepridi e corvidi.

Quella foto è dunque simbolica: testimonia il cambiamento avvenuto anche nel nostro ecosistema: i cinghiali ormai ne fanno parte e costituiscono un problema serio, più volte denunciato dagli agricoltori e da Coldiretti.