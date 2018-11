Dopo la frana, la Provinciale 72 a Bellano riapre a senso unico alternato

Riaprirà - in parte - alle 16.30 di oggi pomeriggio la Strada Provinciale 72 in località Tre Madonne, fra Bellano e Varenna, chiusa dalla scorsa domenica 4 novembre a causa di una frana.

La Provincia di Lecco ha comunicato la riapertura attraverso l'istituzione di un senso unico alternato, al termine dei primi lavori di messa in sicurezza del versante instabile. Un intervento che non è ancora terminato. Come spiegato dall'Amministrazione comunale di Bellano, si attende il reperimento dei fondi necessari per completare i lavori e riaprire in ambedue i sensi di marcia un'arteria viabilistica, la SP72, strategica per il territorio.

L'evento franoso si era verificato nel tardo pomeriggio di domenica 4 novembre. Alcuni massi si erano staccati dalla parete di un terreno privato ed erano stati per fortuna contenuti da una rete paramassi. La strada - non interessata direttamente dal distaccamento - era stata comunque chiusa in quel tratto, in via precauzionale, a causa di altro materiale ritenuto instabile e pericoloso.

Le operazioni di disgaggio, cominciate qualche giorno più tardi, erano proseguite per tutta la scorsa settimana, nonostante il maltempo, sino alla parziale riapertura di oggi, lunedì 12 novembre.