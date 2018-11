Frana a monte della strada tra Bellano e Varenna: chiusa la Provinciale 72

Dopo le forti piogge dei giorni scorsi, e con una perturbazione in arrivo tra oggi e lunedì, torna a preoccupare l'instabilità idrogeologica nel territorio.

L'ultimo episodio, in ordine temporale, si è verificato nel tardo pomeriggio di domenica fra Bellano e Varenna, a causa di una frana sulla parete a monte della Provinciale 72. Alcuni massi si sono infatti staccati e sono stati contenuti da una rete paramassi di un'abitazione privata. La strada - non interessata direttamente dal distaccamento - è stata comunque chiusa in quel tratto, in via precauzionale, a causa di altro materiale ritenuto instabile e pericoloso.

«Domani mattina è atteso il sopralluogo del geologo - informa il vicesindaco di Bellano Thomas Denti - Ma sicuramente la SP72 rimarrà chiusa qualche giorno». Oggi, dopo la segnalazione, sul posto sono subito intervenuti le Amministrazioni comunali, i Vigili del fuoco, la Protezione civile e i Carabinieri di Bellano.

La viabilità sta accusando il colpo e lo farà, a maggior ragione, con la ripresa delle attività lavorative: l'unico collegamento stradale percorribile ora per raggiungere Lecco dall'Altolago, e viceversa, è la SS36.