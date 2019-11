Frana sul sentiero: chiuso il tratto tra Terz'Alpe e la Colletta dei Corni

Chiude il sentiero tra Terz'Alpe e la Colletta dei Corni di Canzo, tratto che si perde a poca distanza dal Rifugio Sev Pianezzo. A renderlo inagibile una frana, che ha portato il comune di Canzo a chiudere l'accesso al sentiero.

«Con la presente trasmissione si avverte, per quanto di competenza - si legge nell'ordinanza -, della emissione dell'ordinanza allegata, al fine di impedire l'accesso alla Colletta dei Corni di Canzo tramite il sentiero n. 01 a partire dal "ripianino", posto all'incrocio di detto sentiero con quello denominato "tagliafuoco" o "traversino". In quanto il sentiero escursionistico è stato interessato da una frana di crollo e da uno smottamento che ne hanno cancellato la traccia per una considerevole lunghezza. L'area del canale di frana risulta a tutti interdetta».

