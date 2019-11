Un'altra frana sul lago, impressionante caduta massi a Perledo

Impressionante crollo di macigni lungo la via Per Vezio nel territorio comunale di Perledo. La frana si è verificata alle ore 16 e sul posto sono subito intervenute due squadre dei Vigili del fuoco. Al lavoro un equipaggio del distaccamento volontario della vicina Bellano con un'autopompa serbatoio, e una squadra del Comando di Lecco con una colonna fari per illuminare la zona interessata e permettere così le operazioni di monitoraggio e di una prima messa in sicurezza.

Dal pomeriggio di oggi, domenica 3 novembre, la via per Vezio (come ben si vede nell'eloquente immagine scattata dai Vigili del fuoco) è bloccata dai massi franati, e quindi interrotta al passaggio. Nelle prossime ore si avranno ulteriori notizie sui danni provocati da questa nuova frana caduta in un paese del lago e sui probabili tempi di riapertura della strada.