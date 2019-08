La montagna torna a franare: chiuse le Strade Provinciali 62 e 72

Torna a crollare la montagna che circonda la Strada Provinciale 72. Tra Dervio e Bellano è segnalata, e testimoniata dalle fotografie, una serie di frane sul territorio comuanale di quest'ultimo paese: la più importante, stando a quanto appreso, è localizzata prima della galleria del Mok. Sul posto gli amministrazioni del lago, che stanno chiudendo al Crott del Cech. La Sp72, come si apprende, resterà chiusa certamente per alcuni giorni.

Chiusa, in un secondo momento, anche la strada tra Bellano e Vendrogno per frana in località Valletta, oltre alla Strada Provinciale 62 in località Taceno.

Gallery