Altra frana sulla Strada Provinciale 72: chiuso temporaneamente il tratto di Fiumelatte

Rimarrà chiusa dalle 21 sino alle ore 24 la Strada Provinciale 72, nel tratto di Fiumelatte (Varenna). Questo è causa del necessario intervento di posa delle barriere di protezione dopo lo smottamento verificatosi nel tardo pomeriggio, con il deposito di grossi massi sulla carreggiata.

La Provinciale che collega Abbadia Lariana con l'Alto Lago rimarrà chiusa il tempo necessario per il completamento dei lavori di messa in sicurezza, i cui tempi sono stimati in circa tre ore. Al termine di questo passaggio, la strada verrà riaperta in modalità senso unico alternato.