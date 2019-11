Frana in via Garabuso: strada chiusa, si lavora per la riapertura

La forte ondata di maltempo che sta colpendo il Lecchese, data in esaurimento nelle prossime ore, ha creato più di un problema. Tra questi la frana che si è staccata in via Garabuso, tra i rioni di Olate, Bonacina e Acquate di Lecco: a cedere è stato un muro di contenimento posto a lato della carreggiata, facendo cadere sulla stessa sassi e terra bagnata. La strada è stata chiusa dal contemporaneo intervento di Vigili del Fuoco e polizia locale, arrivati sul posto insieme ai tecnici del Comune di Lecco.

I mezzi sono al lavoro per il ripristino della viabilità e, quindi, per la conseguente riapertura al traffico veicolare.

Gallery