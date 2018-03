Lutto nel mondo del giornalismo: è scomparsa Franca Gerosa

E' scomparsa all'età di 60 anni Franca Gerosa. Storica firma e direttrice del Giornale di Lecco, da poco tempo (ottobre 2017) aveva iniziato a dirigere la testata. Ammalata di cancro da tempo, come lei stessa aveva spiegato, si è spenta nel primo pomeriggio al "Nespolo" di Airuno, luogo in cui era stata ricoverata di recente.

Da trent'anni la Gerosa faceva parte della redazione lecchese, eccezion fatta per il periodo 2011-2017, quando si era spostata pro tempore nella redazione di Saronno. Nella sua lunga carriera anche una collaborazione con il "Corriere della Sera".

«Con Franca Gerosa se ne va un pezzo di giornalismo di prima classe. Una persona autentica, una guerriera indomita. Non si è arresa, ha deciso di guardare dall’alto la sua famiglia per seguirla meglio. Ti abbraccio Franca, sei ancora qui». Questo il messaggio con cui è stata ricordata da Daniele Nava, recente sottosegretario in seno al Consiglio di Regione Lombardia.