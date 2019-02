Valmadrera. Cordoglio per la scomparsa di Franco Sacchi, deceduto a 94 anni

Cordoglio a Valmadrera per la scomparsa di Franco Sacchi, 94 anni, nato in città e personaggio molto consociuto per la vita politica, e non solo, che vi aveva condotto. A ricordarlo è Progetto Valmadrera, lista da cui sono stati eletti vari degli ultimi primi cittadini locali.

Progetto Valmadrera ricorda Franco Sacchi

Partecipiamo al cordoglio per la scomparsa di Franco Sacchi, 94 anni, nato a Valmadrera, perché dopo avere lavorato per molto tempo anche all’estero, si era dedicato all’impegno sociale. Tra l’altro, dopo essere stato candidato al Consiglio Comunale nella DC, partecipe e impegnato nel Consiglio Pastorale, era stato tra i fondatori di Progetto Valmadrera e aveva sempre sostenuto, anche nelle diverse riunioni, incontri e turni elettorali, questa lista civica compresa la candidatura del 2014 di Donatella Crippa. Progetto Valmadrera, a nome del portavoce Cesare Colombo, nel ringraziare per l’impegno profuso anche in diverse commissioni comunali esprime le proprie condoglianze alla moglie Romilda, al figlio Marco e ai due nipoti. L’ex Sindaco Antonio Rusconi ne sottolinea le qualità umane, la generosità d’animo e l’attenzione di tutta la famiglia verso il Centro Disabili.

L'uomo era noto per il suo impegno all’Associazione Genitori e Amici degli Handicappati come volontario insieme alla moglie Romilda. I funerali si svolgeranno venerdì 8 febbraio alle ore 14.30 presso la Chiesa dello Spirito Santo.