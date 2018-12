Frane e versanti instabili: chiuso un tratto di SS36 e uno sulla SP72

Strade chiuse per frane anche a causa del forte vento. Nel pomeriggio di domenica 30 dicembre sia la SS36 sia la Provinciale 72 sono state oggetto di provvedimenti viabilistici precauzionali a causa di movimenti pericolosi sui versanti a monte delle carreggiate.

Il disagio sulla P72 riguarda il nostro territorio, tra Varenna e Bellano in località Tre Madonne, nello stesso punto in cui la strada era stata chiusa a novembre per frana. Il vento forte di domenica ha reso instabile del materiale roccioso contenuto dalle reti di protezione, costringendo così i tecnici della Provincia di Lecco a optare per la chiusura temporanea. La riapertura dovrebbe avvenire lunedì.

Sulla Statale 36, informa Anas, è provvisoriamente chiuso in entrambe le direzioni il tratto all'altezza del km 105,650 in località Novate Mezzola, a causa di un crollo di massi che si sono riversati sul piano viabile.

Sul posto è intervenuto il personale dell'Anas e delle Forze dell'Ordine per consentire la gestione della viabilità e per il ripristino della circolazione.