Freddo e troppo alcool: donna finisce in ospedale

Intervento nel cuore della notte per i mezzi della Croce Rossa di Lecco, che sono entrati in azione poco dopo le 2.30 di mercoledì 28 febbraio in corso Martiri della Liberazione, di fronte alla Paninoteca "Ermete", per prestare le proprie cure a una 61enne. La donna, stando a quanto appreso, avrebbe esagerato con il consumo di alcolici e, forse anche a causa del pungente freddo che sta colpendo la città in questi giorni, avrebbre accusato un malore.

Soccorsa sul posto in codice giallo, la donna è stata trasportata presso l'ospedale "Manzoni" di Lecco circa un'ora dopo e in codice verde.