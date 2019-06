Lomagna. Fuga di gas, evacuato un condominio

Attimi di paura nel tardo pomeriggio di mercoledì a Lomagna per una fuga di gas che ha costretto all'evacuazione di un condominio.

È accaduto in Via Milano 5 intorno alle 17.30. La chiamata al 112 per l'odore sospetto sulle scale avvertito dagli inquilini ha portato sul posto i Vigili del fuoco, i Carabinieri e il personale della Croce Bianca di Merate.

I pompieri hanno individuato in poco tempo l'appartamento dal quale proveniva la fuoriuscita, mettendo in sicurezza i locali. Per fortuna nessuno dei condomini ha avuto bisogno dell cure dei sanitari e tutti hanno potuto fare ritorno nelle proprie abitazioni in serata. In Via Milano sono intervenuti anche il sindaco Cristina Citterio e i rappresentanti dell'Amministrazione comunale.