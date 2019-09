Mara Fumagalli, campionessa di mtb marathon, positiva al controllo antidoping

Una notizia choccante ha colpito il mondo dello sport lecchese. Mara Fumagalli, ciclista di Garbagnate Monastero nata a Lecco nel 1987, è risultata positiva a un controllo antidoping dello scorso 1 settembre effettuato al termine della Matathon Bike della Brianza.

Il test, come riportato dall'Organizzazione nazionale antidoping (Nado), ha evidenziato la positività alla sostanza Triamcinolone Acetonide Metabolita (un corticosteroide sintetico). Nessuna dichiarazione ufficiale per ora è giunta dall'atleta, ma il suo team, Focus Xc Italy, ha rilasciato un comunicato. La 32enne, che in carriera vanta oro europeo e italiano, avrebbe dovuto partecipare domenica 22 settembre al Campionato del mondo di specialità marathon mountain bike in Svizzera, ma è momentaneamente sospesa dall'attività in via cautelare.

Il comunicato del Focus Xc Italy