Fumo invade condominio dopo il corto circuito di una lavatrice: paura e due intossicati

«Per fortuna è accaduto di giorno, in pochi in quel momento erano in casa ed è subito scattato l’allarme. Altrimenti, se fosse capitato di notte, non so cosa sarebbe successo. Abbiamo corso un serio pericolo.Sentivo l'odore acre del fumo, siamo spaventati».

Con queste parole Elena Bertuletti, residente nella palazzina evacuata questo pomeriggio in via Roma nel centro di Vercurago dopo un principio di incendio con il fumo che ha invaso parte dell’edificio, racconta gli attimi di paura vissuti. Due le persone leggermente intossicate a portate per accertamenti in ospedale: si tratterebbe di una donna incinta e di una bambina. Le loro condizioni per fortuna non sono gravi, ma le cure si sono rese necessarie per motivi precauzionali. Sembra che tutto sia partito dal corto circuito di una lavatrice. Un problema elettrico, qualche scintilla, poi il fumo nero ha invaso le scalinate della palazzina situata di fronte al municipio lungo la Lecco-Bergamo. Immediato l’intervento dei vigili del Fuoco di Lecco con tre mezzi: subito hanno fatto evacuare l’edificio e messo in sicurezza l’appartamento da dove usciva il fumo nero.

All’interno del condominio abitano una dozzina di famiglie - che potrebbero rientrare in queste ore, ma dovranno fare i conti con alcuni impianti elettrici danneggiati - mentre al primo piano si trovano una banca e alcuni negozi. I tecnici dell’Enel sono intervenuti per sistemare la linea elettrica. Sul posto anche la Polizia locale per limitare i disagi alla viabilità.