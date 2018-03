Silea, spento il caso fumo dall'inceneritore: «Fenomeno normale, le linee non sono funzionanti»

E' la stessa Silea a spegnere, per quanto possibile, il caso sul fumo fuoriuscito dall'impianto di Valmadrera in questi giorni. Un caso, questo, esploso sui social network e finito anche all'interno della cronaca raccontata sui quotidiani lecchesi.

«Silea SpA intende tranquillizzare i cittadini e l’opinione pubblica circa la presenza di fumo apparsa all’esterno dell’impianto di termovalorizzazione di Valmadrera, le cui due linee sono ferme da domenica scorsa per manutenzione ordinaria programmata - spiegano dall'azienda -. Il fumo apparso anche su video amatoriali è stato prodotto dalla semplice messa in moto dell’imponente gruppo elettrogeno da 750 KW, avviato per alimentare le utenze elettriche del cantiere e degli uffici di Silea. Si è trattato di una normalissima reazione per effetto della combustione al momento dell’accensione del motore diesel del gruppo elettrogeno, accompagnato ovviamente dall’odore del gasolio combusto.»