Una folla commossa per l'ultimo saluto a Lodovico Fiocchi

Una folla commossa ha gremito, nel pomeriggio di oggi, la chiesa parrocchiale dei Santi Protaso e Gervaso di Castello a Lecco per i funerali di Lodovido Fiocchi. In tanti, vista l'impossibilità di trovare un posto in chiesa, sono stati costretti a seguire la cerimonia sul sagrato o in diretta dal cineteatro Palladium messo a disposizione per l'occasione.

Familiari, amici, colleghi, dipendenti dell'azienda di famiglia, ma anche esponenti dell'Amministrazione comunale - presente il sindaco Virginio Brivio - e del mondo politico, delle forze dell'ordine e della società civile hanno voluto tributare l'ultimo saluto allo sfortunato imprenditore 60enne - figlio del senatore Piero Fiocchi e fratello di Giovanni e Stefano, attuale presidente della Fiocchi Munizioni spa - scomparso lo scorso 3 agosto in un incidente automobilistico in Uruguay.

„Lodovico, che all'interno della storica azienda di famiglia Fiocchi munizioni non ricopriva incarichi ma aveva gestito per anni l'Aerosol Service di Valmadrera fino al 2015, ha lasciato la moglie Elena e tre figli: Pietro, Matilde e Leonardo. Commossi, e particolarmente diretti, nella parte conclusiva della cerimonia funebre, proprio i ricordi letti dalla madre Francesca e dal figlio Pietro.

Il parroco di Castello, don Egidio Casalone, che ha officiato la cerimonia coadiuvato da don Mario Proserpio e frate Stefano Dubini, nell'omelia si è concentrato sul valore della vita, «quella di un neonato di due giorni, come quella dell'anziano di 105 anni, sempre sacra se vissuta nel nome di nostro Signore Gesù. Non dobbiamo avere paura della morte, ma di chi si crede un Dio in Terra. Per i cristiani, la vita è un cammino verso una meta e non verso il nulla».

L'urna con le ceneri di Lodovico Fiocchi, lasciata ai piedi dell'altare per l'intera cerimonia, è stata successivamente trasportata al cimitero di Castello, dove il corteo ha fatto tappa per l'ultimo commosso saluto.

