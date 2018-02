Manutenzione alla struttura: chiude la funivia dei Piani d'Erna

La funivia che porta ai Piani d'Erna sarà praticamente chiusa per due giorni nel corso della prossima settimana, la prima di marzo. Come spiegato dal Comune di Lecco, giovedì 1 e venerdì 2 marzo 2018 il servizio di funivia Malnago - Piani d'Erna sarà sospeso per permettere dei necessari lavori di manutenzione.

Due le fasce che saranno garantite nonostante la programmata: il Comune ha fatto sapere che, durante quelle due giornate, saranno effettuate solo la corsa di andata delle ore 8.30 e quella di ritorno delle 17.

La chiusura fa il paio con quella avvenuta a ottobre per i medesimi motivi.

Per informazioni è possibile rivolgersi a:



ITB - Imprese Turistiche Barziesi

Località La Piazza, 1 - 23816 Barzio (Lc)

tel. 0341 996101