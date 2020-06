Statale 36: furgone in fiamme a Varenna, galleria chiusa a lungo per lo spegnimento

Nella prima mattinata di mercoledì 24 i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Lecco sono intervenuti sulla Strada Statale 36 nella galleria Regoledo, in direzione sud, per sedare l'incendio che ha bruciato un furgone.

La sala operativa del Comando ha inviato immediatamente un mezzo Aps (autopompa serbatoio) e un'autobotte dal Distaccamento Volontario di Bellano; in supporto sono state mandate in loco anche un'Aps e l’automezzo speciale Umprovir (Unità mobile protezione vie respiratorie). La prima squadra arrivata sul posto ha provveduto a spegnere l’incendio e ad iniziare la prima ricerca di eventuali persone coinvolte, che ha dato esito negativo data l’intensa coltre di fumo che azzerava la visibilità; una volta terminate le opere di spegnimento e messa in sicurezza è rimasta sul loco la Polstrada per la riapertura della Statale 36.

I Vigili del Fuoco sono stati impegnati dalle ore 7.50 fino alle 09.30.

La nota di Anas