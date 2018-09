Furgone in retromarcia danneggia vetrina di un negozio

Furgone in manovra colpisce la vetrina di un negozio rischiando di sfondarla. L'inusuale incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi a Lecco, nella centralissima Via Roma.

L'autista del mezzo pesante, nella Zona a traffico a limitato per scaricare alcune merci, per motivi ancora da accertare ha urtato in retromarcia la vetrina di un esercizio commerciale, danneggiandola.

Sul posto sono giunti pochi minuti più tardi gli agenti della Polizia locale di Lecco per ricostruire i fatti.

