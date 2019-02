Abbadia sempre più nel mirino dei ladri: a segno altri due colpi

Ladri scatenati ad Abbadia. Dopo i colpi tentati nella serata di giovedì nella frazione di Borbino, i malviventi sono tornati in azione sabato pomeriggio, mettendo a segno due furti e fallendo in un terzo solo a causa dell'arrivo dei proprietari di casa.

Il primo colpo è stato perpetrato in un'abitazione di Via Nazionale, lungo la Provinciale 72, il secondo sul lungolago. In entrambe le occasioni i malviventi sono riusciti a entrare forzando i serramenti, asportando gioielli e qualche banconota in contante. I residenti, una volta rientrati in casa, non hanno potuto fare altro che contattare i Carabinieri della stazione di Mandello per sporgere denuncia. I ladri non sono riusciti invece a penetrare in un'abitazione di Via Val Zerbo, messi in fuga dalla presenza dei proprietari.

«È accaduto fra le 19 e le 20, mentre eravamo fuori a cena - racconta a Lecco Today una delle vittime - Quando siamo rientrati abbiamo trovato la casa sottosopra, e la porta finestra forzata. Sono entrati dal terrazzo, hanno rovistato dappertutto finché hanno trovato quello che cercavano, poi sono scappati da dove erano entrati. Hanno portato via poca roba, i Carabinieri ci hanno confermato che agiscono sempre allo stesso modo, in maniera molto veloce».

La situazione nel piccolo comune lariano si fa davvero pesante: i ladri sembrano avere eletto Abbadia come luogo ideale per i loro colpi e sfruttano le prime ore di buio del tardo pomeriggio per capire quali appartamenti siano momentaneamente vuoti e alla loro portata.

Fra la cittadinanza, considerato il sensibile aumento di furti in poco tempo, serpeggia una comprensibile apprensione. Nel frattempo proseguono le indagini da parte delle forze dell'ordine.