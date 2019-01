Tentati furti ad Abbadia: "tam-tam" sui social, i malintenzionati fuggono

«Attenzione, in Via Nazionale ci sono in giro due tipi loschi con cappello nero. Hanno tentato di entrare a casa mia».

È bastato un breve messaggio su un gruppo Facebook per far scattare l'allerta fra i cittadini di Abbadia Lariana, che nella serata di venerdì hanno hanno chiuso porte e finestre per proteggersi da malintenzionati avvistati nel tardo pomeriggio nella zona dei condomini Bolis. Un allarme social che si è raffozato dopo pochi minuti, quando una donna abbadiense ha confermato che qualcuno, intorno alle 21, era entrato nella sua abitazione, a quanto pare fuggendo subito.

Non tutti, però, si sono rinchiusi in casa: c'è anche chi, dopo avere contattato i Carabinieri, è uscito in paese per cercare di individuare e segnalare i presunti ladri. Ricerche che, però, sono risultate vane, anche se il "tam-tam" e i gruppetti di cittadini per le vie del paese potrebbero avere contribuito a mettere in fuga i malintenzionati.

Le segnalazioni sono giunte alle forze dell'ordine, impegnate a presidiare il territorio. Da sottolineare come, in casi simili, i social network possano servire a far circolare più velocemente le informazioni fra i cittadini di una particolare zona del paese o a raccogliere elementi utili alle indagini. Nessuna "ronda", come è stato specificato sul gruppo Facebook, ma una cittadinanza attiva per segnalare prontamente alle forze dell'ordine eventuali situazioni sospette.