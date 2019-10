Un'estate di furti: arrestata coppia di ladri molto attiva nel Lecchese

Nello scorso fine settimana i Carabinieri del Comando Stazione di Olginate hanno tratto in arresto, eseguendo l'ordinanza di custodia cautelare in carcere per furto emessa dal Gip del Tribunale di Lecco, Walter Tavola, 28enne residente a Olginate, già noto alle Forze di Polizia.

Coppia di ladri arrestata

L’attività investigativa condotta dai Carabinieri della Stazione di Olginate, che ha consentito alla locale Procura della Repubblica di richiedere la misura restrittiva, ha fatto emergere elementi di responsabilità a carico del reo per via dei numerosi furti, commessi a Lecco e nei comuni limitrofi tra giugno e agosto 2019.

Nella stessa indagine è rientrata anche Amanda Salice, 28enne moglie convivente di Tavola, sul conto della quale il Gip ha applicato la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di Olginate e della permanenza notturna presso l’abitazione di residenza, in quanto ritenuta responsabile di tre episodi commessi, tra luglio e agosto 2019, unitamente al marito. Le indagini hanno tratto origine da un furto di un portafoglio, lasciato in un armadietto metallico dai genitori di un neonato che si trovava ricoverato nel Reparto di Neonatologia Infantile, avvenuto l’8 giugno 2019 all’interno dell’Ospedale di Lecco.

Colpiti ospedale, bar e ristoranti

L’episodio ha permesso di far luce sulla figura di Tavola, già noto alle Forze di Polizia, tanto da poterlo mettere in relazione con ulteriori furti commessi, in rapida successione tra i mesi di luglio e agosto, a danno di esercizi pubblici (bar e ristoranti) dove l’interessato, approfittando dell’orario notturno di chiusura, si introduceva, previo scasso, asportando il denaro custodito all’interno dei registratori di cassa; spesso si appropriava anche di generi alimentari e, in più occasioni, di alcune bottiglie alcoolici, fra cui vino e champagne. Uno degli esercizi pubblici, posto sul lungolago di Garlate, è stato preso di mira numerose volte.

L’attività investigativa, condotta anche con un attenta analisi delle immagini dei vari sistemi di videosorveglianza dei pubblici esercizi colpiti, è stata inoltre affiancata da perquisizioni locali, a seguito delle quali sono stati rinvenuti alcuni dei beni sottratti e sono stati acquisiti ulteriori gravi indizi di colpevolezza a carico dell’arrestato.

Gli episodi contestati, oltre a quello avvenuto all’interno dell’Ospedale di Lecco, riguardano certamente i furti commessi a:

Pescate, in danno di un Chiosco-Bar, in data 30 luglio e 13 agosto 2019;

Garlate, in danno di un Bar, il 31 luglio 2019;

Garlate, in danno di un Bar, in data 30 luglio, nonché il 1°- 5- 11-12 e 13 agosto 2019;

La Valletta Brianza, in danno di un negozio di abbigliamento, l’8 agosto 2019;

Vercurago, in danno di un Ristorante, il 14 agosto 2019,

I carabinieri non escludono che ve ne siano altri imputabili alla coppia, sui quali sono tuttora in corso le indagini dei Carabinieri. L’arrestato, rintracciato dai Carabinieri della Stazione di Olginate è stato condotto presso la Casa Circondariale di Lecco, a disposizione della locale Autorità Giudiziaria. Complessivamente ai due sono stati affibbiati circa cento furti, commessi nel corso di questi anni.

