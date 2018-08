Furto allo Stallazzo: i ladri se ne vanno con una griglia da 120 kg, un decespugliatore e il vino

Furto e vandalismo allo Stallazzo di Paderno, ristoro gestito dalla cooperativa sociale Solleva. Si tratta del secondo colpo in un anno e mezzo.

I ladri si sono intrufolati nel giardino esterno e hanno rubato una griglia da cucina di circa tre metri del peso di 120 chilogrammi, un decespugliatore e delle bottiglie di vino. La stima di questo insolito bottino è superiore ai mille euro.

«Dovevano sicuramente avere un furgone molto capiente per caricare la griglia - spiega il presidente di Solleva, Luigi Gasparini - Hanno forzato una finestra e sono penetrati all'interno dei locali. Qui hanno cercato di scassinare una porta ma non ci sono riusciti. Purtroppo anche questi danni ci costeranno, ho già contattato un fabbro per sistemare la finestra».

I danni non sono soltanto materiali, ma anche morali. «Siamo molto amareggiati, la cooperativa opera per le persone svantaggiate e se ci fanno anche questo non ci siamo. È un gesto senza senso».

Gasparini ha sporto denuncia ai Carabinieri, nel frattempo si cercano soluzioni per garantire maggiore sicurezza. «Ho parlato con il sindaco di Paderno e con il commissario del Parco Adda per capire la gravità della situazione e valutare quali possano essere le iniziative per rendere lo Stallazzo più sicuro. Non possiamo svegliarci ogni mattina con il patema che qualcuno sia entrato dentro».